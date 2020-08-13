Перевозчики рассказали, будут ли выгонять из маршруток пассажиров без масок

Водители не могут выгонять пассажиров из салона, даже если те без маски. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургские перевозчики прояснили ситуацию с ношением масок в общественном транспорте. По их словам, водители действительно опасаются за свое здоровье, видя, что люди совершенно не используют средства защиты. Однако даже при полном салоне безмасочников, высадить никого водитель не в праве.

- Мы не можем выдворять пассажиров из транспорта. Я плохо себе представляю, как это должно происходить. Водитель не вправе применять какую-либо силу и не допускать пассажиров в салон, - рассказали «Невским новостям» в одном из крупных автобусных парков города.

Да и сам процесс контроля за наличием масок тоже не вполне ясен. Не будет же шофер каждую остановку бегать и проверять, кто носит защиту, а кто нет.

При этом перевозчики просят петербуржцев быть ответственными и надевать маски при поездке в транспорте.