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Перевозчики рассказали, будут ли выгонять из маршруток пассажиров без масок

Ранее сообщалось, что водители транспорта стали бояться коронавируса и отказываются выходить в рейсы
Петр КиберПетр КиберПетрКибер
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Водители не могут выгонять пассажиров из салона, даже если те без маски.

Водители не могут выгонять пассажиров из салона, даже если те без маски.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургские перевозчики прояснили ситуацию с ношением масок в общественном транспорте. По их словам, водители действительно опасаются за свое здоровье, видя, что люди совершенно не используют средства защиты. Однако даже при полном салоне безмасочников, высадить никого водитель не в праве.

- Мы не можем выдворять пассажиров из транспорта. Я плохо себе представляю, как это должно происходить. Водитель не вправе применять какую-либо силу и не допускать пассажиров в салон, - рассказали «Невским новостям» в одном из крупных автобусных парков города.

Да и сам процесс контроля за наличием масок тоже не вполне ясен. Не будет же шофер каждую остановку бегать и проверять, кто носит защиту, а кто нет.

При этом перевозчики просят петербуржцев быть ответственными и надевать маски при поездке в транспорте.