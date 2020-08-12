Водители маршруток Санкт-Петербурга стали бояться пассажиров без масок

Водители петербургских маршруток боятся за свое здоровье из-за пассажиров, которые не носят маски. Фото: Артем КИЛЬКИН

Водители маршруток начали бояться петербуржцев, которые пренебрегают защитными масками при поездках в общественном транспорте во время коронавируса. Об этом рассказал директор одной из компаний-перевозчика Роман Юренев. Доходит даже до того, что некоторые водители (особенно те, что в возрасте – Прим.Ред.) не хотят выходить на работу и всерьез опасаются за свое здоровье.

- На выходе из ограничений по пандемии мы столкнулись с нехваткой водителей, хотя раньше такой проблемы не было. Часть из них боятся выходить на линию из-за того, что не все пассажиры соблюдают масочный режим. Я бы хотел, пользуясь случаем, обратиться к людям, чтобы все носили маски в общественном транспорте. Это важно и для пассажиров и для водителей, - произнес Роман Юренев в эфире телепрограммы «Обратная связь».

Напомним, что недавно в Северной столице усилился контроль за масочным режимом в метро. Некоторые злостные нарушители уже получили административные протоколы за непослушание.