«Хендай» сбил велосипедиста на Заневском прсопекте

"Хендай" отправил в больницу велосипедиста на Заневском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

Очередное жесткое ДТП с участием велосипеда произошло в Санкт-Петербурге. На этот раз водителя двухколесного транспорта сбили 13 августа около 15:17 на Заневском проспекте у дома № 9/8. «Хендай» не смог вовремя среагировать на велосипедиста, который переезжал дорогу. Неизвестно, по правилам ли ехали оба участника аварии. Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

- 25-летний мужчина, управляя автомобилем «Хендай Солярис», столкнулся с 26-летним велосипедистом, который пересекал проезжую часть справа налево. В результате аварии водитель велосипеда получил тяжелые травмы. Медики скорой помощи госпитализировали его в больницу, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Напомним, ранее в этот же день кроссовер, летевший по КАД со скоростью под 150 км/ч, врезался в эвакуатор, который стоял на обочине. Водитель чудом остался жив.