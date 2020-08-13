Жители Рыбацкого массово жалуются на химический запах

Неприятный химический запах терроризирует жителей Рыбацкого. Фото: комитет по природопользованию Санкт-Петербурга

Жители Рыбацкого бьют тревогу из-за неприятного запаха, который беспокоит их весь июль. За минувший месяц они звонили в экологическую службу целых 98 раз, но сотрудники лаборатории никакого загрязнения воздуха не выявили. Всех хуже приходится жителям ЖК «Невские паруса». Химический запах терроризирует их по ночам да так, что порой не уснуть. Особенно «амбре» ощущается на верхних этажах домов.

Решить проблему взялся комитет по природопользованию Санкт-Петербурга. Сотрудники Смольного четырежды выезжали на место. Незначительные запахи зафиксировали разве что возле предприятия «Технолог». Напомним, именно оно ранее окрасило реку Славянку в синий цвет.

- Глава Комитета Денис Беляев дал указание провести замеры воздуха в ночное время. Создана межведомственная рабочая группа по установлению источников запахов и их ликвидации. Пристальнее будут следить и за сбросами сточных вод в реку Славянку, - передает пресс-служба комитета по природопользованию.