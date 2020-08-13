Ремонт на станции «Новокрестовская» закончен

Ремонтные работы на "Новокрестовской" подошли к концу. Фото: vk.com/metrostroy_arhiv

Ремонтные работы на станции «Новокрестовская», которая скоро возьмет название «Зенит», подошли к концу. Об этом рассказали в пресс-службе «Метростроя». На станции заменили плитку везде, где только можно: на колоннах в вестибюлях, в кассовых залах и на лестницах, по периметру световых фонарей и на стенах вдоль траволаторов. Общая площадь составила ни много ни мало 1600 квадратных метров.

Обновленная станция уже готовится к открытию. Фото: vk.com/metrostroy_arhiv

- Также плитку частично заменили на пешеходном мосту между платформами. Кроме того, на световых фонарях и в служебных помещениях станции сделали гидроизоляцию. Теперь на станции такие же новые СМЛ панели, как на «Беговой». Только не оранжевого цвета, а серого, белого и черного, - рассказывают в «Метрострое».

"Новокрестовская" обновилась за счет массы плиток и гидроизоляции. Фото: vk.com/metrostroy_arhiv

Планируется, что «Новокрестовская» откроет свои двери к первому домашнему матчу «Зенита» на «Газпром Арене». Он, к слову, пройдет 19 августа. В соперниках – московский ЦСКА.