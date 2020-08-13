Чиновников из Госстройнадзора Санкт-Петербурга арестовали по делу о взятке в 8,5 млн рублей

Чиновников Госстройнадзора Санкт-Петербурга арестовали за взятку. Фото: объединенная пресс-службе судов Санкт-Петербурга

Двух чиновников из Госстройнадзора Санкт-Петербурга все же арестовали по делу о многомилионной взятке. Напомним, по мнению следствия, они закрыли глаза на нарушения при проверке объектов капитального строительства, а также разрешили выдать положительный акт по итогам проверки.

Первый обвиняемый – это 61-летний начальник отдела надзора за специальными работами Виталий Пономарев. В суде он заявил, что ничего не помнит о событиях двухлетней давности, а также просил домашний арест, ссылаясь на то, что ему некуда бежать. Чиновник даже предложил отдать в залог свою квартиру за 6 млн рублей, но его все равно отправили в СИЗО. Там он просидит минимум до 10 октября.

А вот его пособнице 56-летней главе сектора санэпиднадзора Госстройнадзора Светлане Соловьевой назначили наказание в виде домашнего ареста. Она ведет себя куда честнее, чем коллега, и сотрудничает со следствием.

- Она дает признательные показания, поэтому ее не стали заключать под стражу, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Обоим чиновникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.