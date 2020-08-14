Четверых полицейских из Невского района посадили в СИЗО по делу о вымогательстве

Четверых полицейских Санкт-Петербурга арестовали по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Четыре полицейских патрульного-постовой службы Невского района отправились в следственный изолятор по делу о вымогательстве денег у петербурженки, которую они задержали за поиск закладки с наркотиками. Сейчас их отстранили от службы и завели на них уголовное дело.

По версии следствия, полицейские вымогали 300 тысяч рублей еще минимум у трех человек. В противном случае они грозились привлечь людей к ответственности. В суде обвиняемые сотрудники ППС просили, чтобы их не заключали под стражу, используя разнообразные отговорки. Один, к примеру, заверил, что у него пневмония и подозрение на коронавирус. Другой утверждал, что невиновен и характеризуется исключительно с лучшей стороны за все время службы. Но суд никому не поверил.

- Всех четверых заключили под стражу на срок по 11 октября 2020 года, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Добавим, что каждому из арестованных полицейских грозит до 7 лет лишения свободы.