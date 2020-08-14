Памятник Виктору Цою начали ставить в Санкт-Петербурге

Памятник Виктору Цою начали ставить в Петербурге. Фото: Фонд памяти Виктора Цоя

Памятник музыканту Виктору Цою начали устанавливать в Санкт-Петербурге накануне 30-й годовщины его гибели. Монумент, который не могли поставить больше десяти лет, наконец появился на предназначенном ему месте.

- В пятницу утром в сквере неподалеку от станции «Проспект Ветеранов» началась установка бронзового памятника Виктору Цою. Скульптуру уже привезли, сейчас готовят постамент под ее установку, - пишет газета «Петербургский дневник».

Сам бронзовый Цой лежал на старых покрышках, пока рабочие готовили основание монумента. Напомним, именно из-за трещины в камне была отложена установка памятника год назад. Но сейчас экспертиза закончена, добро получено и работы начались.

Напомним, что место расположения выбрано неслучайно - неподалеку отсюда жил сам музыкант. А датой открытия памятника вероятно станет 15 августа - 30-я годовщина гибели лидера группы «Кино».