Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга стал совладельцем компании, которая претендует на строительство метро в городе

Владимир Лавленцев был вице-губернатором Петербурга около двух лет. Фото: gov.spb.ru/

Бывший вице-губернатор Петербурга Владимир Лавленцев купил себе немного «Стройтрансгаза». С 13 августа он является обладателем почти 20 процентов акций крупной компании, которая намерена выйти на рынок строительства городского метрополитена.

- Как следует из материалов базы «Контур.Фокус», Лавленцеву досталось 19,9% ООО «ОСХ» - холдинга «Стройтрансгаза», - пишет «Мойка 78».

Отметим, что «Стройтрансгаз» был основан в 1990 году. Компания занимается строительством магистральных трубопроводов, объектов нефтяной промышленности и спортивных сооружений, а недавно было объявлено о желании строить петербургское метро. Для этого на работу был взят бывший гендиректор «Метростроя» Вадим Александров.

Что касается Владимира Лавленцева, то он работал в Смольном с 2013 по 2014 годы В его ведении находилось городское хозяйство, вопросы ЖКХ, благоустройства и энергетики.