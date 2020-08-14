Возобновилось строительство коричневой ветки метро Санкт-Петербурга

После 10 дней простоя возобновилось строительство коричневой линии петербургского метрополитена. Фото: vk.com/metrostroy_arhiv

Строительство коричневой линии метро Санкт-Петербурга возобновилось после 10-дневного простоя. Напомним, ранее Ростехнадзор нашел грубые нарушения на Калининско-Красносельском направлении, которые привели к появлению реальной угрозы жизни и здоровью рабочих. Больше всего инспекторам не понравилось то, как внутри шахты организована вентиляция.

С 14 августа 2020 года все нарушения устранили, поэтому метростроители вновь занялись проходкой.

- ОАО «Метрострой» ликвидировал замечания, которые были выявлены при проверке на шахте № 845 бис Красносельско-Калининской линии. Новое постановление Ростехнадзора позволяет возобновить работы с 12:15. Проходка соединительной ветки в сторону станции «Нарвская» продолжается, - сообщили в пресс-службе «Метростроя».

Напомним, ранее на компанию завели административное дело за грубое нарушение требований промышленной безопасности, но сейчас исполнение наказания официально прекращено.