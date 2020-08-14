Штабы социальных волонтеров создадут во всех районах Санкт-Петербурга

Во всех районах Санкт-Петербурга появятся штабы социального волонтерства. Фото: Артем КИЛЬКИН

В каждом районе Санкт-Петербурга создадут штабы социального волонтерства. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов, который положительно оценил помощь добровольцев, оказанную городу во время пика пандемии коронавируса. Напомним, многие волонтеры носили продукты на дом пенсионерам, которым запрещали выходить на улицу в ходе режима самоизоляции.

К середине августа движение волонтеров уже насчитывает больше 4 тысяч петербуржцев. Теперь город даже начали именовать столицей добровольчества.

- Это почетное звание город завоевал благодаря вам. Больше четырех тысяч петербуржцев присоединились к добровольческому движению. Они помогали людям старшего поколения и всем нуждающимся горожанам. Огромное им спасибо, - произнес губернатор на молодежном образовательном форуме «Ладога», который проходит в Ленобласти.