Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 15 августа 2020: Тепло и почти без осадков

В Петербурге 15 августа будет облачно, но иногда может выглядывать солнце. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Петербурге к концу недели заметно потеплело. В субботу, 15 августа, в городе ожидается от +21 до +23 градусов. Такой прогноз дает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Тем не менее, погода в Северной столице сегодня может быть переменчивой. С утра уже прошел мелкий дождик, не исключают кратковременный и днем. Однако преимущественно в субботу обойдется без осадков, сообщают синоптики.

Несмотря на довольно пасмурное утро, солнце сегодня все же может порадовать горожан. Облачность может смениться прояснениями. Днем ожидается ветер, но он будет умеренный, так что не помешает насладиться выходным. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Завтра, 16 августа, погода будет примерной такой же – без сильных дождей, облачно и с прояснениями. В ночь на воскресенье температура воздуха опустится до +14, а днем может подняться от +22 до +24.