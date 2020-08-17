Госпиталь для ветеранов войн заработал в обычном режиме

С 17 августа Госпиталь для ветеранов войн больше не коронавирусный стационар. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 17 августа Госпиталь для ветеранов войн в Санкт-Петербурге вновь работает в обычном режиме. На протяжении четырех месяцев это был стационар, принимавший пациентов с коронавирусом. В итоге медики вылечили от инфекции 3357 пациентов. С 6 апреля в Госпитале развернули 550 специализированных коек. Если второй волны коронавируса не избежать, то медучреждение снова оперативно перепрофилируют.

- Мы готовы к любому развитию эпидемической ситуации, несмотря на постепенное возвращение больниц к штатной работе. В течение 72 часов возможно перепрофилирование 7839 коек в городских стационарах, - цитирует вице-губернатора Олега Эргашева его пресс-служба.

Добавим, что с 3 августа в Госпитале для ветеранов войн работает Центр реабилитации, а с 7-го числа – Центр лечения блокадников. Напомним, что медучреждение недавно получило современное оборудование от Германии в рамках гуманитарного жеста за преступления нацистов во время Великой Отечественной войны.