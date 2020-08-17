Коронавирус подтвердился у 30 артистов Мариинского театра

Около 30 артистов Мариинки заразились коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно, что коронавирус выявили примерно у 30 артистов Мариинского театра. Напомним, ранее «Комсомолка» писала, что в учреждении перенесли некоторые спектакли из-за вспышки инфекции в балетной труппе. Оказалось, троих зараженных артистов пришлось даже госпитализировать в больницу. Остальные пока лечатся на дому под присмотром врачей.

- По факту заражения Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование. Преимущественно среди заболевших артисты балета. 15 августа в театре провели дезинфекцию. На сегодняшний день больше 400 работников сдали тест на коронавирус, у всех отрицательный результат, - рассказала ТАСС начальник отдела эпиднадзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

Напомним, Мариинский театр сейчас работает. Любителям балета придется подождать спектаклей из-за коронавируса. Однако зрителям предлагают на выбор всевозможную оперу.

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