Новый адвокат историка Соколова подал жалобу на юристов стороны убитой Анастасии Ещенко

Адвокат историка Соколова подал жалобу на юристов потерпевшей стороны. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новый эпизод появился в судебном процессе историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и расчленении молодой любовницы-аспирантки Анастасии Ещенко. На этот раз поссорились адвокаты обеих сторон.

- Мной была подана жалоба на действия адвоката Бакшеевой Александры ввиду ее публичных высказываний в мой адрес, а также многочисленных высказываний в отношении моего подзащитного Олега Соколова, - приводит слова Торгашева ТАСС.

Сама Бакшеева ответила, что все ее слова были выражены в корректной форме и ни о каких жалобах она не знает.

При этом сама Александра Бакшеева ранее выражала сомнение нормальности ситуации, когда третий адвокат Олега Соколова является не только юристом, но и действующим преподавателем СПбГУ, где ранее преподавал сам историк.

Напомним, что согласно материалам следствия, в ноябре 2019 года Соколов убил и расчленил Ещенко, после чего выкинул части тела в Мойку. На этом его и поймали.

Суды по делу все еще идут.