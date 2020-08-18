Очевидцы рассказали подробности падения девушки под поезд на станции «Проспект Большевиков»

Появились подробности падения девушки под поезд на станции метро "Проспект Большевиков". Фото: vk.com/spb_today

«Комсомолка» узнала подробности смерти девушки, упавшей под поезд на станции метро «Проспект Большевиков». По словам некоторых пассажиров, ставших свидетелями трагедии, погибшая за несколько секунд до рокового падения почувствовала себя плохо.

- Девушке плохо стало. Со стороны «Спасской» она вышла из вагона, сняла с себя маску. Видимо, стало плохо и упала. На вид ей лет 22-25, - рассказывает пассажир подземки Абакар в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Точные причина падения установят правоохранительные органы. Фото: vk.com/spb_today

В пресс-службе метрополитена рассказали «КП-Петербург», что не знают точной причины падения петербурженки под поезд.

- Причину определяем не мы, а дознаватели. Видели, что перед падением девушка стояла у края платформы, - сообщили в подземке.

Девушка получила травмы, несовместимые с жизнью. Около получаса движение на четвертой линии метрополитена остановили, пока тело девушки поднимали на платформу. В 15:28 все поезда вновь заработали в штатном режиме.