Прогулка огромного кабана-секача в Ленобласти попала на видео

Кабана-секача заметили в Ленобласти. Фото: vk.com/n_svirsky

Нижне-Свирский государственный заповедник, который находится в Ленинградской области, порадовал очередным видео со своим диким постояльцем. На этот раз в фотоловушку попал здоровенный кабан. Животное прогуливалось в темное время суток, тщательно обыскивая местность на предмет лакомой пищи. Оказалось, что крепыш – кабан-секач, которого сторонятся многие.

- Встречи с ним избегает и волк и медведь. Кабан ночами проверяет все места, в которых может найти что-то вкусненькое и никогда не забывает пройтись по берегу в поисках даров Ладоги. К этой фотоловушке дикий зверь отнесся благосклонно, но так бывает не всегда, потому что временами кабан принимает установку за что-то опасное и вступает с ней в «бой», сбивая на землю, - рассказывают сотрудники заповедника на своей официальной странице во «Вконтакте».

Напомним, ранее в Приморском районе Санкт-Петербурга местные жители заметили бродячую белую козочку.