Солнечно и жарко: погода в Санкт-Петербурге на 19 августа

Пока в Петербурге стоит отличная погода. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Очень теплая, а с учетом ясного солнца, даже жаркая погода ждет жителей Санкт-Петербурга днем в наступившую среду. Температура поднимется до +23 градусов, а небо будет чистым и почти безоблачным.

- 19 августа в Санкт-Петербурге без осадков. Ветер восточных направлений, слабый. Температура воздуха утром составит +12...+14 градусов, днем будет от +21 до+23. Атмосферное давление будет слабо повышаться, - сообщает городской гидрометцентр.

Но такие погожие денечки петербуржцам лучше не упускать. Даже с учетом будней, еще есть возможность позагорать и погреться на солнышке, ведь в выходные синоптики прогнозируют дожди и резкое похолодание.

По словам ведущего специалиста метеоцентра «Фобос» Михаила Леуса, циклон заставит упасть температуру до +16...+18 градусов, а пасмурная погода сохранится вплоть до сентября.