Пенсионерка свалилась с эскалатора на станции метро «Гостиный двор»

Пенсионерка упала с эскалатора на станции метро "Гостиный двор". Фото: Олег ЗОЛОТО

Пенсионерка упала с эскалатора на станции метро «Гостиный двор» в Санкт-Петербурге. Все произошло в ночь с 18 на 19 августа. Около 23:20 74-летняя женщина внезапно потеряла равновесие и покатилась по движущейся лестнице вниз. На место оперативно вызвали медиков скорой помощи. Врачи срочно госпитализировали пострадавшую в Мариинскую больницу. Медлить было нельзя, поскольку медики подозревали у бабушки перелом затылка.

- В больнице состояние пенсионерки оценили как средней тяжести. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб и вдавленный перелом затылочной области. Она находится в нейрохирургическом отделении, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Напомним, в день падения пенсионерки в подземке произошла трагедия – молодая девушка упала под поезд на станции «Проспект Большевиков» и скончалась на месте от тяжелейших травм.