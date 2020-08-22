Свежий прогноз погоды на субботу, 22 августа, в Санкт-Петербурге

В субботу еще можно будет позагорать на пляже. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жаркими и солнечным будет 22 августа в Санкт-Петербурге. Несмотря на то, что с утра в наступившую субботу немного облачно, дождей горожанам ждать не стоит. Наоборот, днем будет светить яркое солнце, а воздух прогреется до +26 градусов.

- 22 августа в Санкт-Петербурге ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер южный и юго-западный, умеренный. Температура воздуха днем составит +24…+26 градусов. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщает городской гидрометцентр.

На 9 утра в Петербурге уже +19, дует слабый южный ветер скоростью 1-2 метра в секунду. Давление составляет 764,4 мм ртутного столба, а влажность составляет всего 64 процента.

Напомним, что по прогнозу многочисленных синоптиков, с воскресенья в Северную столицу должны прийти дожди. Правда, обещанное «похолодание», окажется практически незаметным – всего пара градусов, дневная температура 23 августа составит +22, зато осадки будут. Возможно даже с грозой.

Такую же погоду спрогнозируют на понедельник, а дожди не закончатся до начала сентября.