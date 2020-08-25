Снос домов по программе реновации начался в Малой Охте

На Малой Охте начали сносить бывшие общежития по программе реновации. Фото: vk.com/spbrenovacia

В Санкт-Петербурге продолжается снос домов по программе реновации. На этот раз рабочие демонтировали здания бывших общежитий в квартале Малая Охта, 16. На их месте построят вторую очередь одноименного жилого комплекса. Перед сносом из старого здания расселили 130 семей. Среди них было 74 собственника и 56 нанимателей.

На месте трех ветхих домов появятся новые жилые здания с детским садом на 75 мест. Фото: vk.com/spbrenovacia

- Данные сносимые дома входят в адресную программу «Развитие застроенных территорий в Санкт-Петербурге». Это бывшие общежития с квартирами от 12 до 32 комнат, одной кухней и санузлом. Суммарные расходы на расселение жильцов составили чуть больше 832 миллионов рублей, - рассказывают в пресс-службе компании «СПб Реновация».

Напомним, первую очередь ЖК «Малая Охта» уже построили. Возведение второй очереди вместе с детским садом начнется после окончательного сноса трех домов. Всего в рамках реновации жилфонд Северной столицы обновится в 22 кварталах.