Почти 19 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Более 18,7 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус 25 августа Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В среду, 26 августа 2020 года, Смольный рассказал о новых данных по обследованию горожан на коронавирус. Так, за последние сутки в Санкт-Петербурге сдали тест на наличие инфекции почти 19 тысяч человек. Результаты анализов будут известны спустя несколько дней.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 18795 человек. Под медицинским наблюдением находится 305 человек. Из них 6 - в обсерваторе, 299 - контактные, - рассказали в администрации города на Неве.

По последним данным, в Северной столице за все время эпидемии коронавирус был обнаружен более чем у 35,5 тысяч человек. Из них выздоровели 25,3 тысячи пациентов. Скончались - 2357 человек.

Тем временем Петербург готовится к началу нового учебного года. Школы и вузы будут работать в обычном режиме, с небольшими изменениями, чтобы учащиеся как можно меньше контактировали друг с другом.