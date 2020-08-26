Смольный рассказал о подготовке ко второй волне коронавируса в Санкт-Петербурге

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин рассказал, что город во всеоружии готовится к возможной второй волне коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Санкт-Петербурга прокомментировали слухи о возможном появлении второй волны коронавируса в Санкт-Петербурге. Как пояснил «Комсомолке» вице-губернатор Евгений Елин, чиновники учли все риски сезонного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также возможного обострения по пандемии. Новых запретов не будет только в том случае, если все горожане станут строго соблюдать меры безопасности.

- Даже сейчас, несмотря на стабилизацию ситуации с распространением коронавируса, инфекция не отступила. Неизменным требованием, которое позволит ограничить распространение заболевания, остается масочный режим и социальная дистанция в местах скопления людей, - цитируют Елина в пресс-службе вице-губернатора.

Добавим, что город собирает необходимый резерв, в том числе по койкам, чтобы в случае появления новой волны коронавируса врачи готовились оперативно лечить людей. Напомним, подробно об ежедневном числе заболевших в городе «Комсомолка» пишет отдельно.

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