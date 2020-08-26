Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 26 августа: выплаты соцработникам и нелегальные детские соревнования во время пандемии

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 26 августа 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» по традиции подготовила последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 26 августа 2020 года. К сожалению, врачи ежедневно находят новые случаи заражения опасной инфекцией в городе.

За прошлый день в Северной столице диагноз COVID-19 подтвердился у 179 горожан.

- Общее число заболевших с начала пандемии сейчас составляет 35 552 человек. В числе выздоровевших уже 25 304 пациентов. Смертей в общей сложности 2357, - передает Оперативный штаб по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Смольный сообщил, что больше тысячи социальных работников, которые помогали пожилым петербуржцам во время режима самоизоляции, получили единовременные выплаты за свою работу. Всего по 10 тысяч рублей отправят 4675 специалистам. За время пандемии соцработники доставили по домам больше 85 тысяч продуктовых наборов.

Футбольный центр из Санкт-Петербурга провел детский турнир вопреки строгим запретам по коронавирусу. Ребята от 6 до 8 лет играли в мини-футбол в самый пик пандемии. Однако суд решил ограничиться предупреждением и не прикрывать или штрафовать спорткомплекс.

Что касается Ленобласти, то там последние результаты по коронавирусу следующие: 30 новых зараженных за сутки и 6626 за все время пандемии. 4861 пациентов выздоровели, а 74 –скончались.