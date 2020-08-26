«Ситуация сложная»: Семак рассказал о травме Дриусси в матче с «Динамо»

Сергей Семак заявил, что Дриусси получил тяжелую травму в матче с "Динамо". Фото: Артем КИЛЬКИН

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии нападающего Себастьяна Дриусси, который получил травму колена в начале матча против «Динамо». Напомним, огненная игра, прошедшая с кучей стыков и двумя удалениями, закончилась первым поражением сине-бело-голубых за последние 11 месяцев.

К сожалению, Дриусси получил травму во время борьбы в штрафной соперника, пытаясь пробить по воротам. Аргентинца накрыли сразу несколько динамовцев и в какой-то момент форвард остановился и попросил замену. Худшие опасения подтвердились. Все серьезно.

- К большому сожалению, ситуация по здоровью Дриусси сложная. Травма достаточно серьезная. Какая – уже узнаем после обследования. Сейчас он не может ходить самостоятельно. Для нас это большая потеря, - сообщил Семак журналистам на послематчевой пресс-конференции.