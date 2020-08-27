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Невский проспект перекроют 29 августа из-за праздника

Движение автомобилей и общественного транспорта будет запрещено на время "Фестиваля цветов"
Лилия КозловаЛилияКозлова
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Движение по Невскому проспекту перекроют 29 августа на время парада цветов

Движение по Невскому проспекту перекроют 29 августа на время парада цветов

Фото: Олег ЗОЛОТО

В субботу, 29 августа 2020 года, главную магистраль Санкт-Петербурга - Невский проспект - перекроют. Движение будет закрыто с 13:50 часов до 15:00 в связи с проведением мероприятия под названием "Фестиваль цветов". На это время общественный транспорт будет курсировать по измененным маршрутам.

- Движение по Невскому проспекту будет закрыто от набережной реки Фонтанки до Дворцовой набережной, - сообщили в "Горэлектроранс".

Так, будут временно изменены маршруты трамвая №3, троллейбусов № 1, 7, 10, 11, 17 и 22. Все они будут двигаться в объезд закрытого участка.

Также будут изменены маршруты автобусов № 3, 7, 22, 24, 27, 49 и 181.

"Фестиваль цветов" будет проходить в Петербурге с 28 по 30 августа. В субботу на Невском проспекте состоится красочный парад. В этом году праздник посвящен врачам - главным борцам с пандемией.