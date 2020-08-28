Хозяйственного барсука заметили в лесу в Ленобласти

Деловой барсук попал в фотоловушку в заповеднике в Ленобласти. Фото: vk.com/n_svirsky

Крайне занятого барсука заметили в Нижне-Свирском государственном заповеднике, который находится в Ленобласти. Хищный зверек попал в объектив фотоловушки. Благодаря видеозаписи можно напрямую увидеть хозяйственные хлопоты полосатого животного. Барсук камеру не заметил и спокойно расчесывал себя, прихорашиваясь, а затем занялся обустройством норки.

- У барсука в заповеднике очень много дел! Сначала нужно хорошо выспаться, а уже потом – тщательно привести себя в порядок. После этого можно прибраться в норе и, наконец, создать в ней уют, притащив свежую мягкую подстилку, - рассказывают сотрудники Нижне-Свирского госзаповедника в своей группе во «Вконтакте».

Напомним, ранее в лесу неподалеку в фотоловушку попал огромный кабан-секач, которого сторонятся даже волки и медведи. Никакой агрессии от него не было, хотя иногда он вступает в «бой» со скрытыми камерами.