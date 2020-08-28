МЧС объявило штормовое предупреждение в Ленобласти в ночь с 28 на 29 августа

Ливни обрушатся на Ленобласть в ночь с 28 на 29 августа. Фото: Олег ЗОЛОТО

Спасатели МЧС объявили штормовое предупреждение в Ленинградской области в ночь с 28 на 29 августа. Все из-за ливней, которые обрушатся на 47-й регион. Напомним, такая же непогода придет и в Санкт-Петербург.

- Сильные дожди ожидаются преимущественно по северным и центральным районам Ленобласти. В связи с этим повышается вероятность ДТП, а также повреждений ЛЭП и возникновения происшествий на акваториях. В данных условиях лучше всего воздержаться от поездок на личном транспорте, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Также стоит не ходить в лес или купаться на водных объектах, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

Добавим, что в субботу 29 августа в регионе обещают облачную с прояснениями погоду. Температура воздуха днем поднимется до +20 градусов по Цельсию. Подует южный ветер с порывами от 3 до 8 метров в секунду.