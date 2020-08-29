6 тонн поддельного коньяка и виски изъяли полицейские в Колпинском районе

Гараж был до верха заставлен незаконным товаром. Фото: скриншот с видео

Склад с контрафактным спиртным полицейские обнаружили в поселке Петро-Славянка Колпинского района Петербурга. Гараж, где хранилась нелегальная продукция, был доверху уставлен коробками с товаром, который для обывателя с виду ничем не отличается от алкоголя премиум класса. По версии силовиков, виски, коньяк и водку «элитных» брендов собирались продавать.

- Из незаконного оборота из гаража изъято 6 тонн готовой алкогольной продукции (коньяк, виски и водка элитных брендов), маркированной федеральными специальными марками с признаками подделки, а также пустая тара и упаковочный материал. Изъятое направлено на экспертизу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские также предполагают, что изъятый алкоголь производился кустарным способом в подпольном цехе, который располагался в промзоне в городе Колпино. Полторы недели назад силовики накрыли незаконное производство, однако склад с товаром обнаружили только сейчас.

В данный момент проводится оперативная проверка, чтобы установить всех участников незаконной деятельности.