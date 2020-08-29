В смертельном ДТП на Дунайском проспекте погибли бывший полицейский и капитан 1 ранга запаса

Водитель и пассажир минивэна скончались на месте Фото: СОЦСЕТИ

Страшное ДТП случилось на Дунайском проспекте в пятницу. Все произошло примерно в 19.35 часов вечера. Кадры смертельной аварии, снятые очевидцами, вмиг разлетелись по сети Интернет.

В тот роковой вечер 43-летний петербуржец, находясь за рулем минивэна, ехал от Витебского проспекта в сторону Московского шоссе. Не справившись с управлением, мужчина сначала задел попутный внедорожник, а потом влетел в грузовик. В результате аварии водитель и его пассажир получили серьезные травмы и скончались на месте.

Кадры смертельной аварии быстро разлетелись по соцсетям Фото: СОЦСЕТИ

- Водителем оказался бывший сотрудник полиции, уволенный год назад. По факту происшествия проводится проверка, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно и кем был пассажир злосчастного минивэна. Как рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, вторым погибшим оказался 55-летний офицер запаса в звании капитана 1-го ранга.