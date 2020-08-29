Пьяная посетительница кафе-шавермы порезала двух женщин за деньги и еду

Буйную гостью в результате задержала полиция Фото: Артем КИЛЬКИН

Кровавая драма разыгралась на улице Бабушкина в четверг, 27 августа. Примерно в шесть часов вечера нетрезвая молодая посетительница кафе-шавермы устроила скандал в заведении. Однако спустя какое-то время ей, очевидно, наскучила ругань, и она, смастерив из бутылки «розочку», набросилась на женщину, случайно подвернувшуюся под руку. Потерпевшая, к слову, оказалась сотрудницей Невского районного суда.

- 18-летняя жительница Ленобласти, которая нигде не работает, нанесла своей жертве телесные повреждения горлышком от разбитой бутылки. При этом она требовала деньги, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах. – В результате у потерпевший сотрясение мозга и неполный отрыв ногтя на пальце правой руки.

Но на этом буйная гостья не остановилась. Следующей ее жертвой стала уборщица кафе. Девушка стала угрожать ей «розочкой», требуя уже не только деньги, но и еду. В результате неадекватную посетительницу кафе задержали полицейские. По факту произошедшего проводится проверка.