Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Вандалов, изуродовавших фасад Эрмитажа, задержали бойцы Росгвардии

Молодые люди с баллончиками разрисовали здание музея утром, 29 августа
Елена ДегтяреваЕленаДегтярева
Комментарии (1)Комментарии (1)
Вандалы пытались скрыться и даже оказали сопротивление бойцам Росгвардии

Вандалы пытались скрыться и даже оказали сопротивление бойцам Росгвардии

Фото: Олег ЗОЛОТО

Таким «художествам» Государственный Эрмитаж вряд ли обрадуется. В субботу утром неизвестные, вооружившись баллончиками с краской, «напали» на самый известный музей Петербурга и разрисовали его фасад. В результате на здании около Зимней канавки появились уродливые надписи, сделанные вандалами.

Без внимания этот варварский поступок остаться, конечно же, не мог, и уже в половине седьмого утра к Эрмитажу прибыли сотрудники Росгвардии. Нарушителей, естественно, задержали, хотя те и не хотели сдаваться в руки правосудия.

- Прибывшие по сигналу «тревога» наряды Росгвардии передали задержанных сотрудникам 78 отдела полиции для выяснения обстоятельств. Стоит отметить, что злоумышленники при задержании попытались оказать сопротивление и скрыться, - сообщает пресс-служба УВО регионального управления Росгвардии.

Сумма ущерба, нанесенного Эрмитажу, устанавливается.

ЧП