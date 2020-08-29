Вандалов, изуродовавших фасад Эрмитажа, задержали бойцы Росгвардии

Вандалы пытались скрыться и даже оказали сопротивление бойцам Росгвардии Фото: Олег ЗОЛОТО

Таким «художествам» Государственный Эрмитаж вряд ли обрадуется. В субботу утром неизвестные, вооружившись баллончиками с краской, «напали» на самый известный музей Петербурга и разрисовали его фасад. В результате на здании около Зимней канавки появились уродливые надписи, сделанные вандалами.

Без внимания этот варварский поступок остаться, конечно же, не мог, и уже в половине седьмого утра к Эрмитажу прибыли сотрудники Росгвардии. Нарушителей, естественно, задержали, хотя те и не хотели сдаваться в руки правосудия.

- Прибывшие по сигналу «тревога» наряды Росгвардии передали задержанных сотрудникам 78 отдела полиции для выяснения обстоятельств. Стоит отметить, что злоумышленники при задержании попытались оказать сопротивление и скрыться, - сообщает пресс-служба УВО регионального управления Росгвардии.

Сумма ущерба, нанесенного Эрмитажу, устанавливается.