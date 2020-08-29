В ночь на воскресенье в Ленинградской области похолодает до +8 градусов

Такая же погода сохранится и на начало новой недели Фото: Олег ЗОЛОТО

Несмотря на то, что на календаре еще лето, в Ленинградской области установилась поистине осенняя погода. Последнее летнее воскресенье обещает быть пасмурным и дождливым. В ночь на 30 августа столбики термометров опустятся до 8 градусов. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

- Днем, конечно же, будет теплее. Температура воздуха поднимется до 15-20 градусов, - поясняют метеорологи. – Однако насладиться теплом и солнцем не получится, в регионе будут идти дожди. Местами сильные, но в большинстве своем кратковременные. Атмосферное давление будет ночью слабо понижаться, днем меняться мало.

Такой же погодой встретит жителей и новая рабочая неделя. Правда, стоит ожидать ливней и гроз. Температура воздуха в понедельник ночью составит 8-13 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 14-19 градусов.