16-летнюю мать подозревают в убийстве 7-месячной дочери в Ленобласти

На несовершеннолетнюю мать завели уголовное дело за убийство 7-месячной дочери в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН

Следком возбудил уголовное дело по статье за убийство малолетнего ребенка в отношении 16-летней матери, которая нашла свою 7-месячную дочь мертвой в кроватке. Напомним, «Комсомолка» рассказывала, что подросток тут же позвонила в «скорую» и полицию, но медикам оставалось только констатировать смерть. Молодая мать объяснила, что в последнее время малютка страдала насморком, но к врачу они не ходили и лечились на дому.

- Врачи установили, что смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии. По результатам доследственной проверки в отношении несовершеннолетней матери возбудили уголовное дело. Как пояснила подозреваемая, она уложила девочку спать в дневное время, а когда вернулась к ней, то обнаружила, что та не дышит, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Расследование уголовного дела продолжается. Молодой матери грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.