Петербуржцы подадут коллективное заявление в полицию на мальчика, жестоко избившего кота в Ломоносове

Жители Ломоносова собирают подписи для коллективной жалобы в полицию после того, как мальчик жестоко избил кота. Фото: СОЦСЕТИ

Жители Ломоносова собирают подписи под заявлением в полицию с требованием разобраться с маленьким живодером, который жестоко избил кота в Ломоносове. Напомним, видеозапись с садистским поступком ребенка появилась вчера в Сети. Автор видео, который ничего не предпринял, утверждал, что кот был уже мертвый на момент избиения. Но горожане все равно не смогли пройти мимо зверства.

До "боксирования" с котом мальчик занялся пожилым прохожим, кинув в его сторону бутылку.

- Полиция и опека уже много лет в курсе про данную семью, мы просто лишний раз напомним им. Эти дети опасны для общества, – рассказала «Комсомолке» зоозащитник и жительница Ломоносова Карина. – Сейчас собрали около ста подписей. Плюс утром еще один человек самостоятельно написал заявление в полицию. 3 сентября продолжим собирать подписи и затем я сразу же пойду в полицию. По собранной нами информации от знающих местных жителей, мальчики уже сами травили других детей, взрослые не раз отгоняли их от животных, да и эти дети проявляли агрессию ко взрослым.

Собрано уже примерно 100 подписей. Фото: СОЦСЕТИ

Добавим, что кроме видео с истязанием кота вчера в интернете гуляла еще одна запись с участием юного живодера. На ней он с ног до головы покрывает нецензурной бранью пенсионера и кидает в него бутылку водки, найденную в мусорке, но промахивается.

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