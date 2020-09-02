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Происшествия

16-летняя мать задушила 7-месячную дочь в Ленинградской области

Девушка пыталась убедить полицию, что малышка умерла от насморка
Лилия КозловаЛилияКозлова
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Названа причина смерти семимесячной девочки из Ленобласти

Названа причина смерти семимесячной девочки из Ленобласти

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция установила причины смерти семимесячной девочки, труп которой был обнаружен 31 августа 2020 года в доме 22 по Исполкомовской улице в поселке Советский Выборгского района Ленинградской области. В тот день в экстренную службу 112 обратилась 16-летняя мать малышки, которая рассказала, что нашла свою дочь без признаков жизни.

- Девушка рассказала, что у ребенка был насморк, и она занималась самолечением. Однако по версии следствия, днем 31 августа 16-летняя мать задушила своего ребенка, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Ранее следственный комитете уже начал проверку по этому делу. Сейчас в отношении 16-летней девушки возбуждено уголовное дело.

Сейчас горе-мать находится под стражей. Известно, что до 24 июля 2020 года она состояла на учете по делам несовершеннолетних.

Криминал