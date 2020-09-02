«Нулевые чтения» бюджета на 2021 год начались в Петербурге

В Петербурге начали обсуждать бюджет на 2021 год. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

2 сентября в Мариинском дворце прошло первое рабочее совещание, где начали обсуждать городской бюджет на ближайшие три года. На совещании собрались члены парламента и представители Смольного.

– В восемнадцатый раз мы проводим эти нулевые чтения, но впервые оказались в ситуации такой беспрецедентной неопределенности. Любой прогноз сейчас – дело неблагодарное, но в то же время мы обязаны сделать его максимально точно. Мы прекрасно понимаем, что от точности наших прогнозов зависит, насколько эффективно будет работать все городское хозяйство, – отметил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Напомним, что весной из-за ситуации с коронавирусом в бюджет на текущий год вносились корректировки. Кроме того, был принят «антивирусный» пакет законов, в том числе для помощи бизнесменам.

При рассмотрении главного финансового документа на 2021-й и плановый период 2022 и 2023 годов Вячеслав Макаров призвал уделить особое внимание социальному блоку вопросов, в частности системе здравоохранения.