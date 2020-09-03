Лоси стали массово выходить в Санкт-Петербург из-за периода гона

Смольный предупреждает о периоде гона у лосей, из-за чего они могут выбираться в город. Фото: СОЦСЕТИ

Лоси стали все чаще и чаще появляться в Санкт-Петербурге из-за стартовавшего периода гона. Сохатые стремятся размножаться и нередко появляются в черте города, а особенно на окраинах, где ведется застройка. В период с конца августа по начало сентября на гуляющих животных вновь начали жаловаться автолюбители, которые встречали их по пути. В Смольном попросили водителей быть внимательнее.

- Если вы заметили на дороге лося, то лучше остановиться или на низкой скорости покинуть данное место. В случае ДТП необходимо выставить дорожный знак и вызвать сотрудников ГИБДД. Штраф за сбитое дикое животное может компенсировать страховая компания по полису ОСАГО, - сообщает пресс-служба комитета по природопользованию Санкт-Петербурга.

Добавим, что в 2019 году в регионе произошло 9 аварий, в результате которых погибли 6 лосей и 7 кабанов. В 2020-м на границе города и области в ДТП скончались только 3 сохатых и 1 косуля.