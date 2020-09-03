16-летнюю мать арестовали по делу об убийстве 7-месячной дочери в Ленобласти

16-летнюю мать отправили в следственный изолятор по подозрению в убийстве 7-месячной дочери. Фото: Олег ЗОЛОТО

16-летнюю мать из Ленобласти, которую подозревают в убийстве своей 7-месячной дочери, оперативно отправили в СИЗО. Напомним, подросток заверяла следователей, что нашла малышку мертвой в кровати. Молодая мать сетовала на насморк у дочки. По ее словам, к врачу они не ходили и лечились исключительно на дому. Однако эксперты установили, что ребенок умер в результате механической асфиксии и не верят в версию болезни.

- Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу, удовлетворив тем самым ходатайство следователя, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленинградской области.

Расследование по-прежнему продолжается. На мать завели уголовное дело по тяжкой статье за убийство малолетнего ребенка, поэтому ей грозит крайне суровое наказание – от восьми до 20 лет лишения свободы в колонии.