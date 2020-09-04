Целый класс из лицея №554 отправили на дистанционное обучение из-за подозрения на коронавирус

Десятый класс лицея №554 в Санкт-Петербурге отправили на дистанционное обучения для профилактики ОРВИ и коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

Учащимся 10-го класса лицея №554 в Санкт-Петербурге пришлось вернуться к дистанционному обучению из-за подозрения на коронавирус. В пятницу 4 сентября и в грядущую субботу дети будут заниматься из дома, пока их одноклассницей, которая контактировала с больным COVID-19, займутся врачи. При этом у ученицы нет никаких симптомов ОРВИ.

- Школа все равно решила организовать профилактику хотя бы на два дня. В понедельник дети могут вернуться за парты, если ничего не случится. За выходные во всем лицее и в кабинете класса проведут дезинфекцию. Сотрудники школы не врачи, поэтому пока рано говорить о диагнозах. Если будут симптомы, то врачи сообщат, - прокомментировали ситуацию «Комсомолке» в пресс-службе администрации Приморского района.

Напомним, что журналисты «КП-Петербург» выяснили все подробности обучения школьников в условиях пандемии коронавируса, ответив на злободневные вопросы родителей.