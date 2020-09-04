Минздрав РФ одобрил препарат от коронавируса, разработанный в Санкт-Петербурге

Вакцина от коронавируса, разработанная BIOCAD, одобрена Минздравом РФ. Фото: Олег ЗОЛОТО

Министерство здравоохранения РФ официально одобрило препарат, разработанный для терапии от осложнений при коронавирусе, который создали в Санкт-Петербурге. Лекарство получило название «Илсира» (иначе – левилимаб). Это разработка компании BIOCAD, две ее вакцины от коронавируса даже попали в список самых перспективных от ВОЗ.

- Отмечается, что препарат можно применять для предупреждения цитокинового шторма. Он является одним из тяжелейших осложнений при коронавирусе. Как итог, своевременное использование «Илсира» при проявлении дыхательной недостаточности способно предотвратить перевод пациента в отделение реанимации, - пишет «Мойка78».

Напомним, клинические испытания лекарства планируют закончить уже к концу сентября 2020 года. В Минздраве отмечают, что текущий «арсенал» российских препаратов для противовирусного лечения неплохо усилился.