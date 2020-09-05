Одинокого лося заметили на улице в Санкт-Петербурге

Одинокий лось прогулялся по улице в Приморском районе Петербурга Фото: принтскрин видео.

Одиноко гуляющего лося заметили в Санкт-Петербурге утром в субботу, 5 сентября 2020 года. Неожиданная встреча местных жителей с сохатым произошла на проспекте Авиаконструкторов в Приморском районе. Животное увидели пассажиры трамвая в окно. Лось спокойно шел по дороге, остановился, огляделся по сторонам и ушел на газон, дальше гулять по проспекту. Видео очевидцы опубликовали в социальной сети.

- Явно не от хорошей жизни они по городу стали бегать. Где-то в области вырубают леса судя по всему, - предположил один из комментаторов.

- Да, в какой области? Юнтолово и Лахту повырубали, трасс ЗСД настроили вот они и бегают. Сейчас Лисий Нос освоят и вообще на балконах будем зайцев ловить, - возразил ему другой петербуржец.

Откуда именно забрел лось в город, не известно. Однако на данный момент это не редкость. Сейчас у сохатых начался сезон размножения, поэтому они все чаще стали появляться на трассах, либо в спальных районах города.