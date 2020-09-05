Любопытный лось заглянул на рыбалку к мужчине на севере Санкт-Петербурга

Одинокий лось заглянул на рыбалку к мужчине в Петербурге
Фото: СОЦСЕТИ
Утром субботы, 5 сентября 2020 года, в Санкт-Петербурге стало богатым на лосей. Любители рыбалки встретили любопытного сохатого на буферном пруду вдоль Планерной улицы в Приморском районе города. Животное неожиданно подошло к одному из мужчин вплотную, на расстоянии всего 5-10 метров и вдумчиво уставилось на поплавок.
Выдержка и самообладание рыбака поражает
Фото: СОЦСЕТИ
- Нам с другого берега было жутковато, случись чего, даже не помочь ему ничем. Но, мужчина, видать с крепким самообладанием. Стоял спокойно рядом с березками, животное не нервировал, - рассказала в социальной сети петербурженка Елена Баландина.
Животное какое-то время просто стояло рядом, возможно, искало компании
Фото: СОЦСЕТИ
Сохатый постоял еще некоторое время, посмотрел, что рыба не клюет, и отправился дальше по своим делам.
После сохатый просто ушел по делам
Фото: СОЦСЕТИ
Возможно, этот тот же самый лось, что прогуливался утром по проспекту Авиаконструкторов. Ранее в сети появилось видео, на котором сохатый переходит дорогу, а потом не спеша идет вдоль домов.