Мужчину заключили под стражу за истязание годовалой дочери сожительницы в Санкт-Петербурге

В Петербурге суд отправил в СИЗО истязателя годовалой девочки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Василеостровский суд Санкт-Петербурга в субботу, 5 сентября 2020 года, заключил под стражу 22-летнего местного жителя, который истязал годовалую дочь своей сожительницы. 3 сентября девочка попала в больницу в тяжелом состоянии с множеством травм. Врачам мужчина сказал, что ребенок неудачно упал с кровати. Однако полиция выяснила, что тот врет.

- Следствие считает, что с 24 июля по 3 сентября 2020 года, в квартире дома 11 по Большому проспекту Васильевского острова мужчина умышленно, из личной неприязни систематически наносил побои и совершал иные насильственные действия ребенку, - сообщили в пресс-службе судов Петербурга.

Сторона обвинения настояла на том, чтобы мужчину заключили под стражу, так как преступление тяжкое. Кроме того, в Петербурге у него нет регистрации, постоянного мест жительства и работы. А значит, если он останется на свободе, может продолжать заниматься преступной деятельностью.

Обвиняемый и защитник оставили решение вопроса о мере пресечения на усмотрение суда. В итоге мужчину отправили в СИЗО до 3 ноября 2020 года.