Нелегальную авторазборку обнаружила полиция в Санкт-Петербурге

Нелегальный магазин автозапчастей обнаружили в Петербурге. Фото: скриншот видео ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В двух гаражах на Броневой улице в Кировском районе Петербурга полиция во время проверки нашла сомнительный склад автозапчастей. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области, бывшие в употреблении детали не просто лежали без дела – ими торговал 38-летний петербуржец.

- При этом основания легальности своей деятельности мужчина не смог обосновать полицейским: документы на бизнес отсутствовали, ровно как и регистрация сведений о юрлице. Установлено, что продажа запчастей осуществлялась через интернет-сайт объявлений под брендом магазина, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Петербурге и области.

В итоге правоохранители изъяли крышки багажников, двери, бамперы, капоты, подушки безопасности и другие запчасти от «Хендай», «Киа», «Форд», «Опель», «Шевроле», «Фиат» и «Мазда». Пока полиция разбирается с деятельностью мужчины, все детали отправили на склад временного хранения. Уже возбуждено административное производство по статье о бизнесе без лицензии и разрешения.