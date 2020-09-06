Пропавшего 10-летнего мальчика ищут в Санкт-Петербурге

В Петербурге ищу пропавшего 10-летнего мальчика. Фото: vk.com/lizaalert_piter

В Северной столице пропал 10-летний мальчик. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт». В пятницу, 4 сентября, ребенок вышел из школы в Невском районе, но домой он не пришел. Второй день не перестают искать мальчика волонтеры. Одет ребенок был в светло-голубую рубашку, темно-синюю жилетку, светло-серые джинсы, белые кроссовки с роликами на пятке. С собой у него был серый рюкзак. Ростом школьник 148 сантиметров, волосы черные, а глаза карие.

Тех, кто увидит похожего ребенка, просят сообщать по номеру горячей линии 8 (800) 700-54-52 или обращаться на номер 112.

В соцсетях, где волонтеры распространяют информацию о пропавшем мальчике, откликнулись уже больше тысячи петербуржцев – все они делают репосты с фотографией и описанием его примет.