Блокадную экспозицию в Смольном планируют расширить

Блокадную экспозицию в музее Смольного расширят. Фото: gov.spb.ru

Экспозиция, посвященная блокаде Ленинграда, в историко-мемориальном музее «Смольный» расширится и станет доступнее. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на встрече с ее сотрудниками. Уникальное музейное пространство собираются дополнять, а также организовывать экскурсии для большего числа посетителей. До 2012 года здесь было действующее бомбоубежище, а теперь секретный когда-то объект стал доступен посетителям.

- Здесь, под историческим зданием Смольного, на глубине 12 метров, 20 часов в сутки шла напряженная работа, разрабатывались военные операции обороны Ленинграда, решались вопросы жизнеобеспечения блокадного города, - подчеркнул Александр Беглов.

Экспозицию музея уже дополнили мультимедийные инсталляциями, которые, например, рассказывают о подготовке операции «Январский гром». В будущем здесь собираются воссоздать технический этаж с сохранившейся артезианской скважиной и резервными источниками света и воздуха, а также два коридора, которые ведут в парк Смольного.