Стала известна дата открытия дельфинария в Санкт-Петербурге после карантина

В Петербурге откроется дельфинарий спустя пять месяцев простоя из-за коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Долгожданная новость для любителей шоу с животными. В понедельник, 7 сентября 2020 года, стало известно, что спустя почти шесть месяцев свои двери снова распахнет дельфинарий Санкт-Петербурга. Учреждение было закрыто с марта, как только началась эпидемия коронавируса. Долгий простой чуть было не стоил дельфинарию существования.

- Друзья, дождались. Мы открываемся, - радостно сообщили в дельфинарии. - Ждем вас на наши шоу-программы с 16 сентября. Билеты уже в продаже.

Расписание программ вскоре проявятся на официальном сайте. Посещать дельфинарий необходимо в маске и перчатках.

Дельфинарий на Крестовском острове тяжело переживал ограничения из-за пандемии. Расходы на содержание животных и зарплату работникам никуда не делись, а доходы прекратились. Руководству пришлось снизить оплату труда сотрудникам, и даже подумать о том, чтобы вывести животных за границу.