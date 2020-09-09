Петербуржцев предупредили о мощном урагане и проливном дожде 10 сентября

Ливень и шторм накроют Петербург 10 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

МЧС Санкт-Петербурга предупредило местных жителей о надвигающейся непогоде. В четверг, 10 сентября 2020 года, в городе весь день будет дождливо - по прогнозу синоптиков, на Северную столицу обрушится ливень и мощный ураган. Возможно, даже зонт в таком случае не поможет.

- В Санкт-Петербурге местами ожидаются ливни и усиление ветра до 23 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны, - оповестили спасатели жителей и гостей города.

При этом в Северной столице похолодает. Температура воздуха упадет до 13-15 градусов выше нуля, ночью и вовсе будет всего около 11-13 градусов.

Такой же штормовой ветер ожидается и в Ленинградской области. Сильнее всего ураган разгуляется в прибрежных районах, близких к Финскому заливу и Ладожскому озеру. Продержится он два дня. Спасатели напоминают, что во время непогоды лучше всего оставаться дома.