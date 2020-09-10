Ливни и сильный ветер обрушатся на Санкт-Петербург 10 сентября

10 сентября в Петербурге будет штормить. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сильные дожди и резкий, порывистый ветер обрушатся на Санкт-Петербург в наступивший четверг. О резком ухудшении погоды предупреждают синоптики, а вслед за ними и спасатели. Коммунальные службы уже приведены в повышенную готовность.

- 10 сентября ожидается облачная с прояснениями погода. Днем пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ливни. Ветер западный и северо-западный, умеренный, с порывами до сильного, - сообщает петербургский гидрометцентр.

В МЧС предупреждают, что резкие порывы ветра могут достигать скорости в 23 метра в секунду, что соответствует шторму. Горожанам советуют закрыть в домах окна и двери, убрать с балконов и дворов все вещи, которые может сдуть ветром, а также не выходить лишний раз на улицу. Машину лучше парковать на открытом месте или в гараже.

Непросто будет и метеозависимым людям, ведь атмосферное давление днем пойдет вверх после ночного понижения.